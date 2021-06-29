Мэрии пригрозили «радикальными мерами», если не прекратится дрифт у «Декатлона»

Рязанка пригрозила властям «радикальными мерами», если те не решат проблему с дрифетрами у гипермаркета «Декатлон».

«Предупреждаю вас, я купила квартиру в ЖК «Центральный». Если к тому моменту, как я туда перееду, ситуация не изменится, я решу ее крайне радикальным образом. Скандал будет на всю страну, увидите», - написала Лада Лорина на странице главы администрации Рязани Елены Сорокиной.

Чиновники отреагировали на угрозу и отметили, что территория, на который «маневрируют машины», находится в собственности торгового центра.

«Администрация Рязани неоднократно встречалась с жителями, сотрудниками "Декатлон", "Премьер" и полиции. Сотрудники ГИБДД регулярно во время вечерних рейдов выезжают на указанную территорию», - отчитались в мэрии, и пояснили, что решить этот вопрос можно с помощью установки инженерных сооружений, препятствующих дрифту машин.

В настоящее время, по данным мэрии, администрации торговых центров «стараются изыскать финансовые возможности» для такого решения вопроса.

«Данная информация прозвучала на встрече, в том числе с жителями, 27 мая 2021 года. По последней информации, рассматривается вариант установки лежачих полицейских на данной территории», - говорится в сообщении.

«Я предупредила, скандал устрою. У вас есть еще полтора года на решение. После - всем капец», - не унялась рязанка.

Отметим, что подобная встреча у «Декатлона» прошла и в феврале 2021 года. Тогда предложили установить на парковке заградительные бетонные блоки и шлагбаумы для закрытия въезда на территорию по ночам (читать подробнее).

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