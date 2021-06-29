Больше 100 домов в Рязани останутся без горячей воды с 30 июня

С 30 июня в Рязани массово отключат горячую воду. Причиной тому профилактические работы МУП «РМПТС» на сетях и объектах теплоснабжения.

Отключение произойдет по 115 адресам и продлится максимально отведенные две недели – до 13 июля включительно. Помимо жилых домов в списке есть семь детских садов, три школы и роддом №2.

Итак, перечень адресов, по которым горячей воды не будет с 30 июня по 13 июля:

- пл. 50-летия Октября, д. 1;

- ул. 10-я Линия, д. 39;

- ул. 6-я Линия, д. 8, 10;

- ул. 7-я Линия, д. 5, 7;

- ул. 9-я Линия, д. 3а, 18 корп. 1;

- ул. Гагарина, д. 73, 73 корп. 1, 160/2, 75, 81, 81 корп. 1, 83, 83а, 85, 87;

- ул. Гоголя, д. 34/6, 36, 36 корп. 1, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 корп. 1, 54, 56, 58/9;

- ул. Ленинского Комсомола, д. 83, 85, 87;

- ул. Островского, д. 23/2, 24/1, 24а, 26, 26/1, 27, 27 корп. 1, 28, 29, 30/9, 31, 31 корп. 1, 32/14, 33, 34, 34 корп. 1, 35 корп. 1, 35/11, 36, 36 корп. 1, 37/16, 38, 38 корп. 1, 39, 39 корп. 1, 40, 40 корп. 1, 41, 42, 43, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 45, 51а;

- проезд Гоголя, д. 2, 3, 4а, 5, 6, 7;

- проезд Островского, д. 4;

- ул. Стройкова, д. 63/73, 65, 65 корп. 1, 67, 67 корп. 1, 69, 69 корп. 1, 69 корп. 2, 71, 79/51, 84 корп. 1, 84 корп. 2, 86, 88 корп. 1, 90, 92, 94/41;

- ул. Татарская, д. 87;

- ул. Черновицкая, д. 1/77, 2/79, 10, 12, 13, 18, 20, 22/46, 3, 3 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 7, 7 корп. 1;

- ул. Шевченко, д. 95.

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Всего в списке 559 адресов. В большинстве случаев ГВС не будет по две недели (подробнее).

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