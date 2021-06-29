В Рязани три улицы не приняли у подрядчика после ремонта

Комиссия не приняла работы на улицах Татарской, Пролетарской и Коняева,

ЗАО «Стройсервис» объявило о завершении работ на улицах Татарской, Пролетарской и Коняева по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако на всех объектах 28 июня комиссия с участием представителей Дирекции благоустройства города и общественности выявила ряд недостатков.

На улице Татарской работы шли на участке протяженностью 628 метров. Здесь подрядчику еще нужно убрать строительный мусор, поставить заглушки на опоры пешеходных ограждений, восстановить асфальтовое покрытие под ними, заново нанести разметку. Комиссия объект не приняла, заметив также дублирующие дорожные знаки, открытие отверстия в асфальте после взятия проб, щели между бордюрами и дорожным полотном. Вызвала вопросы и высота расположения колодцев ливневой канализации.

«Кроме того, необходимо очистить от асфальта и грунта деформационные швы на Горбатом мосту», - сообщает пресс-служба горадминистрации по итогам выезда.

Фото: администрация Рязани.

На улице Коняева участок 2,4 метра тоже оказался далек от идеала. Грунтовые работы не окончены, нет дорожных знаков и разметки, не высажены растения, предусмотренные проектом. На тротуарах застаивается вода, что говорит о некачественном их исполнении. Также подрядчик не сдаст объект, пока не завершит обустройство съездов, не уплотнит щебеночную обочину и не уберет строительный мусор.

Фото: администрация Рязани.

На улице Пролетарской люки ливневки оказались выше уровня дороги. Подрядчику придется заново нанести разметку, восстановить асфальт в местах установки дорожных знаков и взятия проб, завершить обустройство парковки.

Фото: администрация Рязани.

Представитель ЗАО «Стройсервис» обязался исправить нарушения в течение 7 рабочих дней. Затем состоится повторная приемка.