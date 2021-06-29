Сетка, уксус, водоем: омбудсмен рассказала о происшествиях с детьми в Рязанской области

Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова перечислила ряд происшествий, в которых за последние недели пострадали дети.

«Каждый мой день начинается с оперативной сводки дежурных служб. И, к сожалению, они редко бывают пустыми», - написала омбудсмен.

Только за небольшой промежуток времени в Рязанской области:

- вечером 26 июня из окна пятого этажа, облокотившись на москитную сетку, выпала двухлетняя девочка. Ребенка с травмами доставили в больницу;

- во время купания в реке утонула 12-летняя девочка;

- с термическим ожогом пищевода госпитализирован ребенок, который гостил у бабушки и по неосторожности выпил уксус;

- из окна второго этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенка с травмами доставили в больницу. И снова москитная сетка.

По словам Евдокимовой, это не полный список происшествий с детьми, но в каждом из этих случаев недостаточное родительское внимание.

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