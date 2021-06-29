В Рязанской области откроют еще один культурно-туристический маршрут

В Рязанской области появится еще один культурно-туристический маршрут, в основу которого ляжет история Петра и Февронии Муромских - символ стойких семейных отношений, образец христианского брака, утверждает vezdekultura.

Новый туристический маршрут объединит десять историко-географических локаций Рязанской области:

- из села Ласково (родины Февронии) через Солотчу и Деулино, к усадьбе Потеряевка;

- через поселок Мурмино, села Панино, Ижевское, Лакаш, город Спасск-Рязанский и деревню Сумбулово.

По замыслу организаторов, маршрут должен сложиться в туристическую тропу, по которой можно отправиться в путешествие от одного-двух дней до пары недель.

27 ноября 2020 года в Рыбновском районе открыли «Тропу династии Родзевичей», которую впоследствии высмеял известный блогер и урбанист Илья Варламов (читать подробнее).

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