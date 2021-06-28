В Канищеве обнаружили труп 40-летнего мужчины с повреждениями

Утром 28 июня в микрорайоне Канищево обнаружили труп 40-летнего мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, однако уже известно о том, что на теле присутствуют телесные повреждения.

В ближайшее время следователям Московского МСО в рамках доследственной проверки предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося. Уже после проверки будет решено, возбуждать уголовное дело или нет.

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