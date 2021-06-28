Троллейбусы №6 стали ходить через вокзалы «Рязань-1» и «Рязань-2»

С 28 июня троллейбусы маршрута №6 стали ходить через вокзалы «Рязань-1» и «Рязань-2», сообщает пресс-служба городской администрации, но отмечает, что изменения носят временный характер.

«Позднее, после возобновления работы троллейбусов по Касимовскому шоссе и улице Советской Армии, обслуживание вокзалов будет осуществляться троллейбусом №2», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за реконструкции перекрестка Касимовского шоссе и улицы Советской Армии до середины июня не будут ходить троллейбусы №№3, 8, 13 и 15 (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!