Для рязанцев актуален вопрос туристического кэшбека

С 21 по 25 июня на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» прошла неделя приемов, посвященная вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха.

«Анализ обращений, поступивших за неделю, показал, что заявленная тема актуальна. Работа в данном направлении не ограничится тематической неделей: если остались нерешенные вопросы, рязанцы всегда могут обратиться за помощью в приемную», — рассказала заместитель руководителя региональной приемной партии «Единая Россия» Елена Синица.

На вопросы граждан отвечали сенаторы РФ, депутаты всех уровней, специалисты региональных министерств культуры и туризма, труда и социальной защиты населения, Роспотребнадзора, городской администрации, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области.

Приемы прошли как на базе региональной приемной, так и в местных общественных приемных. Например, в городе Спас-Клепики на вопросы жителей ответила региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Сидорова.

«В основном заявителей интересовали вопросы возврата денег за самостоятельно приобретенные путевки в детские оздоровительные лагеря и туристический кэшбэк за отдых в России», — рассказала Елена Синица.

Всего за консультациями обратились 53 человека. Из них пять — в рамках всероссийского Единого дня оказания бесплатной юридической помощи, прошедшего 25 июня. Заявителей интересовали вопросы предоставления льгот на оплату коммунальных услуг, умышленной порчи имущества, обжалования решения суда.

Напомним, ежедневно на базе приемной партии принимают депутаты Рязанской областной и городской Думы, специалисты региональных министерств и ведомств (график доступен по ссылке). Письменные обращения можно направить по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького д. 49А), на электронный адрес op@ryazan.er.ru или опустить в почтовый ящик, установленный у входа в приемную. Уточнить необходимую информацию можно по телефонам (4912) 28-43-13, 28-43-23.

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