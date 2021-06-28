В Рязани заработали Городские ряды

В центре Рязани открылись Городские ряды на улице Краснорядской. Об этом сообщает официальная группа «Городских рядов».

Из заведений пока открылись аниме-магазин, лавка по продаже меда, стрит-фуд заведение, пекарня и кофейня. Полностью все откроется в течение лета.

Как заверяют владельцы торгового комплекса, работать там будут два этажа, на которых разместятся 16 заведений: кофейни, рестораны, бары, кальянная, винный бар, бутик корейской косметики и многое другое.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!