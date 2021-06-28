Жители села под Рязанью в жару надолго остались без воды

Фото: onf.ru

В селе Заокском под Рязанью в жаркую погоду обострилась проблема с водоснабжением. Из-за большого потребления только пятая часть из порядка 700 домов снабжена водой. Для готовки и бытовых нужд людям приходиться возить воду самостоятельно.

До 2019 года в таких случаях подключалась резервная скважина, но в 2019 она заилилась. Вскоре появился проект по бурению новой скважины, который уже прошел экспертизу, но так и не был реализован.

«В прошлом году лето было прохладнее и дождей было больше, поэтому такой интенсивный полив, как сейчас, не требовался. На бытовые нужды с натяжкой, но хватало – набирали воду в различные емкости. А в этом году лето жаркое и уже дошло до того, что людям нечего пить!» – цитирует главу сельского поселения Нину Судачкову ОНФ.

Активисты ОНФ обратились к главе Рязанского района с просьбой ускорить процесс строительства новой скважины.

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