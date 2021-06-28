Из-за сломанного томографа жителей Сасова отправляют за сотню километров. Фото: Александр БОЙКО

Из-за сломанного аппарата КТ (компьютерный томограф) жителей Сасова отправляют в другие районы Рязанской области. В этом признался региональный минздрав, отвечая на жалобу одного из рязанцев в адрес губернатора Николая Любимова.

«Николай Викторович, у нас в городе Сасово сломан аппарат КТ уже больше месяца. Людей отсылают в Рязань или Шилово. В связи с обострившейся ситуацией это недопустимо. Разберитесь, пожалуйста, с этой проблемой», - написал рязанец.

Спустя трое суток минздрав отреагировал на жалобу и подтвердил, что аппарат КТ по-прежнему находится в ремонте.

«Мы делаем все возможное, чтобы эта проблема решилась как можно быстрее. В случае наличия подозрения на вирусную пневмонию, пациент направляется на рентген легких. При срочной необходимости КТ пациента доставляют служебным транспортом в Шиловский ММЦ либо Касимовский ММЦ. Приносим извинения за временные неудобства», - отметил минздрав.

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