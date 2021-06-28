Во вторник в Рязани жара спадет до +28 градусов

Во вторник, 29 июня, в Рязани и области состоится облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков. Кроме того, в ночь на вторник местами возможна гроза.

Ветер юго-западный, порывами до десяти метров в секунду, ночью местами до 17 метров.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +16…+21°С, днем жара +23…+28°С.

Кроме того, по данным Института прикладной геофизики имени академика Федорова, в Рязанской области состояние геомагнитного поля спокойное, а интегральная солнечная активность низкая.

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