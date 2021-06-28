Рязанскому радиоуниверситету выделят 50 млн на дизайн-центр

Рязанский государственный радиоуниверситет получит 50 млн рублей на создание дизайн-центра радиоэлектроники.

Рязанский государственный радиоуниверситет получит 50 млн рублей на создание дизайн-центра радиоэлектроники. Средства будут выделяться ежегодно до 2024 года по госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», сообщил губернатор Николай Любимов.

Глава региона пояснил, что деньги предназначены для оснащения будущего центра системами автоматизированного проектирования электронных узлов и разработки печатных плат, разработки и изготовления прототипов, экспериментальных образцов и опытных партий изделий электронной техники. Кроме того, профинансировано будет обучение специалистов.