Уже более 600 жертв – COVID-19 в Рязанской области продолжает забирать жизни

Согласно федеральной статистике летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области, за последние два дня список пополнили фамилии девяти человек. В тоже время региональный оперативный штаб сообщает только о двух новых жертвах.

Такие противоречия связаны с особенностями ведения статистики на разных уровнях. Ранее в июне региональный летальный список «ушел вперед», теперь Москва вынуждена догонять.

Отметим, что последние две жертвы регионального списка внесены в него в воскресенье, 27 июня. Это 68-летний и 76-летний мужчины. Оба скончались в марте.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего по официальным данным, COVID-19 унес в регионе жизни 602 человек.