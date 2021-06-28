Огромную очередь в больнице №11 сняли на видео. Фото: https://vk.com/rzn_life_vk

Рязанцы в очередной раз пожаловались в социальных сетях на огромные очереди в медицинских учреждениях.

«Вот такая сегодня очередь в 11-й больнице. Второй этаж тоже забит людьми. Дышать нечем, вентиляции нет, кондиционера тоже», - говорится в сообщении.

Отметим, что рязанцы не в первый раз уже жалуются на работу поликлиники №11. В какой-то момент пришлось вмешаться депутату Дмитрию Хубезову, который отметил, что очень хочет помочь коллегам усовершенствовать процесс, который бы позволил избегать очередей для пациентов.

А вчера, 27 июня, очередную огромную очередь зафиксировали в гипермаркете «Глобус». Десятки людей ждали вакцинацию от коронавируса (читать подробнее).

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