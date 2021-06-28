Убивал за трудоустройство: убийце Александра Заварзина дали 16 лет колонии

Убийца направляется к дому жертвы.
В Рязани вынесли приговор 38-летнему гражданину Украины Александру Ковалеву, который зимой 2018 года зарезал предпринимателя Александра Заварзина, сообщает областная прокуратура.
Следователи СК и суд установили, что мужчина прибыл в Москву по приглашению заказчиков для убийства рязанского бизнесмена. В качестве вознаграждения за преступление ему предложили трудоустройство с заработной платой порядка 200 тысяч рублей ежемесячно в одной из организаций Москвы. От заказчиков осужденный получил нож и необходимые сведения для совершения убийства, в том числе фотографию потерпевшего и 50 тысяч рублей на расходы.
Несколько дней убийца следил за потерпевшим в Рязани, выбирая время и место преступления. Определившись, киллер в один из дней февраля прибыл к месту жительства потерпевшего, дождался, когда тот выйдет из автомобиля, и нанес ему 11 ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший через несколько часов скончался в больнице скорой медицинской помощи.
Нашли убийцу в Польше, откуда его экстрадировали в Россию.
Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном, а на стадии следствия добровольно и активно помогал.
Суд все это учел и назначил гражданину Украины наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет.
Отметим, что предполагаемого организатора убийства, компаньона Александра Заварзин, суд был вынужден отпустить. Присяжные посчитали, что его вина не доказана (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!