Убивал за трудоустройство: убийце Александра Заварзина дали 16 лет колонии

Убийца направляется к дому жертвы.

В Рязани вынесли приговор 38-летнему гражданину Украины Александру Ковалеву, который зимой 2018 года зарезал предпринимателя Александра Заварзина, сообщает областная прокуратура.

Следователи СК и суд установили, что мужчина прибыл в Москву по приглашению заказчиков для убийства рязанского бизнесмена. В качестве вознаграждения за преступление ему предложили трудоустройство с заработной платой порядка 200 тысяч рублей ежемесячно в одной из организаций Москвы. От заказчиков осужденный получил нож и необходимые сведения для совершения убийства, в том числе фотографию потерпевшего и 50 тысяч рублей на расходы.

Несколько дней убийца следил за потерпевшим в Рязани, выбирая время и место преступления. Определившись, киллер в один из дней февраля прибыл к месту жительства потерпевшего, дождался, когда тот выйдет из автомобиля, и нанес ему 11 ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший через несколько часов скончался в больнице скорой медицинской помощи.

Нашли убийцу в Польше, откуда его экстрадировали в Россию.

Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном, а на стадии следствия добровольно и активно помогал.

Суд все это учел и назначил гражданину Украины наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет.

Отметим, что предполагаемого организатора убийства, компаньона Александра Заварзин, суд был вынужден отпустить. Присяжные посчитали, что его вина не доказана (читать подробнее).

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