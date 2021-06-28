Впервые c февраля в Рязанской области выявили больше 80 случаев COVID-19

В Рязанской области впервые с февраля за сутки зарегистрировали больше 80 случаев коронавирусной инфекции. Если быть точнее, 28 июня появилась информация о 82 случаях.

Тем временем число летальных исходов, причиной которых признали COVID-19, превысило 600. С учетом еще четырех смертей, о которых сообщил оперштаб, в списке жертв пандемии теперь 602 человека. Притом официальная статистика дает основания полагать, что это число сильно занижено (подробнее).

Стационарное лечение по состоянию на вечер 27 июня получают 427 пациентов с COVID-19. Такая наполняемость специализированных госпиталей наблюдалась в середине февраля.

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