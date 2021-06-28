Машину раздавило: рязанец погиб в жутком ДТП после столкновения с деревом.

Днем 27 июня в Ермишинском районе на 18-м км автодороги Сасово – Восход – Ермишь 52-летний местный житель за рулем автомобиля Renault на скорости вылетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту смертельной аварии полиция проводит проверку. Обстоятельства происшествия уточняются.

Автомобиль Renault вылетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево

Всего за минувшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 16 человек получили различные травмы.

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