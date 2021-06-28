В Горроще нашли молодого мужчину без сознания. Фото: Типичная Рязань.

В Рязани разыскивают родственников мужчины, которого обнаружили без сознания у дома №39 по улице Островского.

«Чей родственник?! Роща. Пролежал несколько часов без сознания. Скорая долго ехала. Через дорогу увидели инспекторов ГИБДД, обратились к ним за помощью. Они тоже неоднократно вызывали скорую помощь. Приехала «скорая» и увезла… Удалось выяснить, что мужчину зовут Сергей, живет рядом...» - говорится в сообщении рязанки Ангелины Варюхиной в «Типичной Рязани».

Ранее в Рязани завершились поиски мужчины с белым ведром, который ушел в лес и потерялся (читать подробнее).

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