В «Глобусе» вновь появились очереди на вакцинацию от коронавируса

В гипермаркете «Глобус» вновь сняли огромную очередь на вакцинацию на от коронавируса. Фотография, на которой запечатлены десятки мужчин и женщин, желающих привиться, появилась в podslushano_ryazan.

«В «Глобусе» очередь на прививку. Все хотят работать и на море», - говорится в подписи к снимку.

Это уже не первый ажиотаж в гипермаркете на вакцинацию. Ранее экс-главный врач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов уже выкладывал снимки очередей с радостной подписью:

«Второй день ажиотажный спрос на вакцинацию. Приятно это видеть» - написал Хубезов (читать подробнее и смотреть фото).

Кстати, стало известно, как в Рязани получить сертификат и QR-код после вакцинации от COVID-19 (подробнее).

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