По Рязани разгуливал голый мужчина, но соцсети увидели грязный автомобиль. Фото: Ваня Трухачев.

В воскресенье, 27 июня, в микрорайоне Канищево сфотографировали полностью обнаженного мужчину, который куда-то направился по своим делам.

«Канищево, жара», - коротко подписал фотографию рязанцев Ваня Трухачев в паблике «Типичная Рязань».

Однако, многие подписчики в комментариях отметили не голого и лысого мужчину, а пыльный салон автомобиля и окружающую обстановку:

- Что за грязь на «торпеде», не порядок?!

- Что за тачка?

- Elantra HD

- Ого)) 160 лс круть!

- А где там такой дом красивый находится?

Позже стало известно, что мужчину полицейские доставили в отделение, а оттуда передали врачам-психиатрам.

Ранее соцсети взбудоражил снимок молодого рязанца, которого вели в наручниках в окружении полицейских (читать подробнее).

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