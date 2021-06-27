В Рязани сняли на видео лазящую по крыше цирка молодежь

Одна из девушек на крыше цирка решила во что бы то ни стало взобраться на купол.
В Рязани запечатлели на видео лазящую по крыше здания цирка молодежь. Кадры сняты 27 июня, уточнили в группе RZN LIFE, где опубликован ролик.
Видно, как три девушки и один парень, забравшись по пожарной лестнице, разгуливают по кровле. Двое из них в какой-то момент начинают вскарабкиваться на купол. Еще несколько человек в момент съемки до крыши не долезли.
Напомним, 26 июня в Рязани проходили школьные выпускные вечера.
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