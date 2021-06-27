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Общество27 июня 2021 17:10

В Рязани сняли на видео лазящую по крыше цирка молодежь

Двое экстремалов – парень и девушка – даже решили вскарабкаться на купол
Источник:kp.ru
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Одна из девушек на крыше цирка решила во что бы то ни стало взобраться на купол.

Одна из девушек на крыше цирка решила во что бы то ни стало взобраться на купол.

В Рязани запечатлели на видео лазящую по крыше здания цирка молодежь. Кадры сняты 27 июня, уточнили в группе RZN LIFE, где опубликован ролик.

Молодежь на крыше Рязанского цирка
Источник - vk.com/rzn_life_vk

Видно, как три девушки и один парень, забравшись по пожарной лестнице, разгуливают по кровле. Двое из них в какой-то момент начинают вскарабкиваться на купол. Еще несколько человек в момент съемки до крыши не долезли.

Напомним, 26 июня в Рязани проходили школьные выпускные вечера.

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