Еще пять смертей от COVID-19 подтвердили в Рязанской области

Число признанных официально летальных исходов при COVID-19 в Рязанской области достигло 598 (реальные последствия пандемии, напомним, гораздо масштабнее). Информацию о пяти новых случаях, когда коронавирус был признан ведущей причиной смерти, 27 июня опубликовал федеральный оперштаб.

Неумолимо растет и заболеваемость. За сутки в Рязанской области выявили еще 78 заболевших, а общее число известных заражений выросло до 30796. Большего прироста на было с 20-х чисел февраля.

Выздоровели от COVID-19 за сутки, если верить статистике, 73 пациента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!