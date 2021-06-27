В массовом ДТП на Северной окружной в Рязани пострадали две женщины

26 июня около 17:00 на Северной окружной дороге в Рязани столкнулись Cherry Tiggo и «Лада Калина». В результате ДТП пострадали два человека

Пресс-служба областной Госавтоинспекции сообщила «КП-Рязань», что 33-летний водитель Cherry на нерегулируемом перекрестке при повороте налево врезался в «Ладу», которая двигалась по главной. Затем «Калину» отбросило на стоявший перед ней Hyundai Elantra, а тот, в свою очередь, - на Renault Logan.

Медицинская помощь в итоге понадобилась двум женщинам - пассажиркам Cherry и Hyundai 1992 и 1995 годов рождения. YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что одна из пострадавших была беременна и после ДТП попала в перинатальный центр, так как у нее начались роды.

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