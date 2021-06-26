Рязанские власти решили заказать проект перестройки ДК птицеводов

Нынешний вид бывшего здания ДК птицеводов в Рязани Фото: Владимир ФРОЛОВ

На портале госзакупок появилась информация для конкурса на разработку проекта ремонта бывшего дворца культуры Птицеводов (в рязанском поселке Юбилейном, на улиц Зафабричной). Первоначальная цена объявлена в 3 миллиона 951,5 тысячи рублей. За эти деньги должно быть определено, как переделать старое долго пустовавшее здание современным Дворцом культуры и искусств на 500 мест – с цветовым и стилистическим решением внутренних помещений, планировкой с расстановкой мебели и оборудования. Проект надо создать к ноябрю 2021 года.

ДК птицеводов не работает с начала 2000-х годов. Только в 2020 году здание было выкуплено правительством Рязанской области.