В воскресенье рязанцев ждут грозы и кратковременные дожди

Несмотря на осадки, жара спадать не собирается Фото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанский филиал Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подготовил прогноз погоды на 27 июня.

Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем местами ожидается кратковременный дождь (до 2 мм осадков). Местами возможна гроза. Ветер переменный, 1-6 м/с. Температура воздуха по области ночью +16…+21°С; днем жара +30…+35°С. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. Естественный радиационный фон 0,12-0,15 мкЗв/час (безопасный уровень). Экологическая обстановка устойчивая.

Ранее 26 июня метеорологи опубликовали метеопредупреждение о грозах, возможных на территории Рязанской области до конца дня в субботу.