Через Трубеж в Рязани переброшен новый небольшой технический мостик

Мостик для рабочих над обмелевшим от жары Трубежем обведен красным овалом

В районе реконструируемого моста на улице Каширина (возле областного управления ГИБДД) через Трубеж был переброшен небольшой пешеходный мостик для рабочих. Его заметили во время визита к мостостроителям 26 июня заместителя главы администрации Рязани Бориса Ясинского.

Сейчас на мосту идет демонтаж дорожного полотна на второй его половине. На следующей неделе планируется завершить демонтаж конструкций. Параллельно будет выполняться устройство съездов к подмостовому пространству – туда, где и переброшен пешеходный мостик.