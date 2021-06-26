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Недвижимость26 июня 2021 14:35

Через Трубеж в Рязани переброшен новый небольшой технический мостик

Пешеходную переправу заметили во время визита на берега заместителя рязанского мэра
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Мостик для рабочих над обмелевшим от жары Трубежем обведен красным овалом

Мостик для рабочих над обмелевшим от жары Трубежем обведен красным овалом

В районе реконструируемого моста на улице Каширина (возле областного управления ГИБДД) через Трубеж был переброшен небольшой пешеходный мостик для рабочих. Его заметили во время визита к мостостроителям 26 июня заместителя главы администрации Рязани Бориса Ясинского.

Сейчас на мосту идет демонтаж дорожного полотна на второй его половине. На следующей неделе планируется завершить демонтаж конструкций. Параллельно будет выполняться устройство съездов к подмостовому пространству – туда, где и переброшен пешеходный мостик.