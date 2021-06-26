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Общество26 июня 2021 14:12

Фильм «Кин-дза-дза» рязанцам покажут с лекцией кинокритика

В кинотеатре «Формула кино» фильм представит и обсудит со зрителями обозреватель Антон Семикин
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Афиша кинопоказа, который состоится 30 июня

Афиша кинопоказа, который состоится 30 июня

Приключения прораба Машкова и студента Гедевана на чужой планете в галактике Кин-дза-дза скоро снова можно будет увидеть в кино. Отреставрированная концерном «Мосфильм» копия на широком экране позволит погрузиться в неповторимую атмосферу планеты Плюк, где прозвучат диалоги Евгения Леонова, Юрия Яковлева и Станислава Любшина. Замечено, что с каждым новым просмотром этого фильма 1986 года зритель открывает в нём много нового, умнеет, а его чувство юмора постепенно утончается…

Просмотр с кинокритиком Антоном Семикиным состоится 30 июня в 19:30 в кинотеатре «Формула кино». Билеты можно приобрести по ссылке.