В Рязань прибыл «Эшелон Победы»

Торжественная встреча на перроне вокзала

26 июня на вокзале «Рязань-2» выстроились для встречи прибывающего поезда рота почетного караула воздушно-десантного училища и взвод барабанщиц академии ФСИН. Встречали агитационный поезд «Эшелон Победы», приехавший в рамках всероссийской акции «Мы – армия страны, мы – армия народа».

В состав эшелона включены вагоны и платформы с вооружением и техникой времен Великой Отечественной войны, музейные экспозиции. Поезд проехал по маршруту Великий Новгород – Санкт-Петербург – Петрозаводск – Тверь – Ярославль – Нижний Новгород – Владимир – Тула – Рязань и 27 июня должен вернуться в Москву, проделав путь почти в 2900 км.