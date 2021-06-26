В Рязанской области отремонтировали 3,9 км дороги для паломников

Фото регионального министерства транспорта: дорога для паломников со всей России

В Скопинском районе завершился ремонт участка дороги от трассы Корневое – Князево – станция Топилы на Петрушино и Велемью. Этот путь важен не столько для местных жителей, сколько для паломников, которые едут из разных городов России через Князевский монастырь к могиле схимонахини Феодосии.

На дороге длиной 3,9 км полностью заменено асфальтобетонное покрытие, установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики, отремонтированы водопропускные трубы и оборудовано барьерное ограждение.

Ремонт провели в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость их равняется 30,5 миллиона рублей.