Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 26 июня

В субботу, 26 июня, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще четыре человека. В оперативной группе сообщили, что это трое мужчин в возрасте 64-х, 72-х и 80-ти лет, а также 87-летняя женщина. Все они скончались еще в марте.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего по официальным данным, COVID-19 в Рязанской области унес жизни 593 человек.

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Родственники пациентов сообщают из больниц, что в «красных зонах» заполнена значительная часть мест (подробности).