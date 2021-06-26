В Рязанской области подтвердили 75 новых заболеваний коронавирусом

Ежедневно госпитализируют десятки заболевших рязанцев Фото: Владимир ФРОЛОВ

Оперативная рабочая группа при правительстве Рязанской области сообщила, что 26 июня в регионе подтверждено еще 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По официальным данным, на предыдущий вечер в лечебных учреждениях находилось 407 пациентов с COVID-19.

Между тем родственники госпитализированных, контактирующие с ними по телефону, сообщают о значительной доле заполнения «красных зон»: для каждого нового поступающего приходится искать место, подходящее по тяжести заболевания. До того, как диагноз коронавирусной инфекции подтверждается тестом, они лечатся под предварительными диагнозами, такими как «вирусная пневмония».