Рязанская река Быстрица отравлена, подтвердило минприроды области

Фото министерства природопользования: инспекция на предприятии, откуда началось загрязнение

Река Быстрица действительно была отравлена, больше всего в воде обнаружили загрязняющих веществ аммонийной группы (это могут быть минеральные удобрения, химические разрыхлители, взрывчатка и гальванические электролиты). Таковы результаты проверки, проведенной 15 июня министерством природопользования на окраине Рязани. Исследовались стоки в ручье Крутицы возле улицы Промышленной и вода Быстрицы.

Следующий рейд, совместно с полицией, был проведен чиновниками 23 и 24 июня. Они повторно взяли пробы воды и обследователи участок, откуда шел сброс стоков. Результаты исследований были направлены в межрайонную природоохранную прокуратуру. При этом никаких сообщений о работах по очистке реки не появлялось. Местные жители в Недостоеве говорят, что запах от воды изменился и стал гнилостным.