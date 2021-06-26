К спорам о рязанской школе №6 подключился федеральный телеканал

Кадр из сюжета: по мнению телевизионщиков, учеников школы незаконно вовлекают в акции

Передача «Тест на правду» на телеканале «Спас» представила зрителям сюжет «Церковь выселяет детей из школы?». Тема рассуждений ведущего – история с рязанской школой №6 на улице Семинарской. Он обвиняет рязанских коммунистов в том, что они являются идейными наследниками большевиков, создавших проблему, родителей учеников – в вовлечении несовершеннолетних в противостояние, а городскую администрацию – в создании хронической нехватки учебных мест в городе.

В передаче показаны кадры из нынешней духовной семинарии, которую собираются переселить из Рязанского кремля в здание школы №6. Еще раз прозвучало, что митрополит Марк готов ждать даже более 6 лет, отведенных властям по закону на передачу помещений.

Напомним, 4 июня Рязанский арбитражный суд решил, что отказывать церковной епархии в передаче здания незаконно. В школе учится около 500 детей, свободных мест в учебных заведениях в центре города нет.