Дерево на рязанской улице Фирсова упало на тротуар после инспекции

Фото пресс-службы администрации города: о беспорядке после разрытия составили протокол

Дерево возле дома 14 корпус 1 по улице Фирсова треснуло и свалилось на тротуар после инспекции, которую провели в этих дворах заместитель главы городской администрации Алексей Пустовалов и префект Советского района Сергей Тарасов.

Чиновники остановились у дома 14 и обнаружили там, что после разрытия не проведено благоустройство, а территория осталась огороженной. Оказалось, что там проводили обустройство ливневой канализации без соответствующего разрешения.

Вскоре от соседнего дома поступило известие о падении большого дерева.