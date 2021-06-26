Завершились поиски рязанца с белым ведром, который не вернулся из леса

В лесах Михайловского района нашли потерявшегося мужчину. К сожалению, он погиб. Фото: ПСО "Мещера".
В Рязанской области завершились поиски исчезнувшего 71-летнего Александра Базарнова, который 24 июня отправился в лес с белым ведром за ягодами.
«25 июня добровольцам поступила заявка на повторный поиск Базарнова Александра Сергеевича. Мужчина ушел за ягодами. В результате поисковых мероприятий мужчина найден погибшим», - сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».
Что касается причины гибели, то она не сообщается. Поисковики только отметили, что «в период высоких температур будьте крайне аккуратны».
Отмечается, что в поиске мужчины так же участвовал медицинский спасательный отряд РязГМУ Salus имени Васильева.
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