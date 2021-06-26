В лесах Рязанской области повысили степень пожарной опасности

После двухнедельной жары в лесах осталось мало влаги Фото: Владимир ФРОЛОВ

Две недели без дождя привели к тому, что опасность возгорания в рязанских лесах сильно выросла. Министерство природопользования сообщило, что в связи с погодными условиями в Рязанской области объявлен IV класс пожарной опасности, который считается высоким. Это означает, что лес сухой и может загореться от любого источника огня.

На территории всего региона действует противопожарный режим, запрещен въезд в лес автомобилей, разведение костров. Сумма штрафа для гражданских лиц составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц (если директор решит организовать пикник на природе) – от 20 до 40 тысяч рублей.