В ситуацию рязанской семьи, где три ребенка не получают медпомощь, вмешалась прокуратура

Прокуратура организовала проверку после огласки истории семьи из села Аннино Михайловского района. Мать троих детей Оксана Морозова со своими родственниками стала гостем программы «Мужское/Женское» на Первом канале.

У мальчиков в возрасте 4, 8 и 11 лет имеются серьезные врожденные патологии - заячья губа и волчья пасть. Тем не менее, у них до сих пор не оформлена инвалидность.

«Дети не могут нормально есть и дышать, но родители не спешат в больницу», - говорится в описании выпуска.

Представители районной прокуратуры навестили семью и выяснили, в каких условиях живут и воспитываются несовершеннолетние. Также проверяется своевременность оказания органами власти медицинской помощи детям. Родителям разъяснили, какие семье положены меры социальной поддержки и иной финансовой помощи.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!