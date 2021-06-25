Впервые в финале премии URBAN AWARDS участвовали рязанские ЖК

Генеральный директор «Мармакс» Юрий Юров уверен, что для нас это высокая оценка

Девелопер «Мармакс» стал первой компанией из Рязани, которая представила свои проекты в самой престижной федеральной премии URBAN AWARDS-2021. Два из них стали финалистами и заслужили самые лестные высказывания специалистов.

24 июня в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения, прошедшая в парадном павильоне Петропавловской крепости. В зале собрались представители самых выдающиеся девелоперских компаний России. Среди двухсот номинантов были проекты Рязанского девелопера «Мармакс».

Финалистами премии стали два его проекта, тем самым подтвердив соблюдение рязанскими строителями самых строгих стандартов качества на рынке жилья.

Жилой комплекс, удостоенный звания финалиста

ЖК «Достояние» отмечен в номинации «Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса», а ЖК «Парковый квартал «Голландия» – в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса».

Жилой комплекс, удостоенный звания финалиста

– Участие в URBAN AWARDS – это профессиональная оценка наших проектов на уровне всей России. Быть финалистом – это подтверждение того, что мы действительно создаем уникальные, современные жилые комплексы. Безусловно, стать одними из лучших среди лидеров рынка – это позитивная оценка работы нашей команды и созданных нами продуктов, – сообщил генеральный директор «Мармакс» Юрий Юров.

СПРАВКА «КП»

URBAN AWARDS – самая престижная премия на рынке недвижимости в России. Каждый год независимая экспертная комиссия оценивает лучшие проекты, учитывая весь процесс девелопмента – строительство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства и инфраструктуры, а также архитектурный облик. Премия подчеркивает важность и преимущества качественного девелопмента, от проекта и архитектурного исполнения до стадии строительства.