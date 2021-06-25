Грозы дождь и град, но все еще жара: трехдневный прогноз для Рязанской области

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз на 26-29 июня. В каждый из этих дней в светлое время суток местами возможны кратковременные дожди с грозами, а в понедельник в отдельных районах град.

В субботу и воскресенье в регионе будет одинаково жарко: +16…+21 ночью и +32…+37 днем. В первый день новой недели ожидается соответственно +17…+22 и +30…+35.

Интересно, что за весь период аномального тепла не один температурный максимум в Рязани пока достигнут не был.

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