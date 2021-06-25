Третья волна набирает обороты - все о коронавирусе в Рязанской области на 25 июня

В пятницу, 25 июня, в Рязанской области выявлен 71 новый случай заболевания коронавирусом. В последний раз столько в нашем регионе выявляли в феврале этого года. Всего в Рязанской области за время пандемии выявлено 30 643 случая заболевания COVID-19.

Поправились за сутки 68 человек. Всего за пандемию в регионе поправились 29 063 человека.

Федеральная статистика сообщила о четырех жертвах, в то же время региональный оперативный штаб сообщил, что в летальный список никого не включил. Ранее региональная статистика ушла вперед по количеству жертв.

Всего по официальным данным, пандемия в регионе унесла жизни 589 человек.