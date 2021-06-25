В Касимовском районе обнаружили просроченные сосиски, колбасу и грудинку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Касимовском районе сотрудники рязанского Россельхознадзора провели внеплановую проверку индивидуального предпринимателя, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что ИП хранил и продавал колбасные изделия при отсутствии информации о дате их заготовления, сроках годности, условиях хранения и без ветеринарных сопроводительных документов.

Специалисты также обнаружили у торговца свиную грудинку, молочные сосиски и докторскую колбасу с истекшим сроком годности. Предпринимателю выдали предписание о необходимости утилизации данного товара.

За допущенные нарушения коммерсанта оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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