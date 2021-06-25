В Рязани строится инновационная подстанция

Фото: Рязаньэнерго.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проверил действующие производственные объекты филиала «Рязаньэнерго» и посетил площадку нового центра питания ПС 110 кВ «Развитие».

На территории Михайловского района электрических сетей глава энергокомпаний оценил состояние автомобильной и специальной техники, укомплектованность аварийного запаса материалов и оборудования, соблюдение условий труда и отдыха персонала. Кроме того, он осмотрел действующую подстанцию 110 кВ «Цементная», которая обеспечивает надёжным энергоснабжением крупные промышленные объекты и населенные пункты.

Фото: Рязаньэнерго.

А в Рязанском муниципальном районе региона Игорь Маковский провел совещание с руководством филиала и подрядной организацией на месте строительства высокотехнологичной подстанции «Развитие» с проектной мощностью 80 МВА. Она расположится на территории общей площадью 1000 квадратных метров. Её основными потребителями станут резиденты нового индустриального парка «Рязанский».

Все данные о работе объекта будут поступать в онлайн-режиме в Центр управления сетями. Это позволит повысить наблюдаемость технологических процессов, обеспечить удаленное управление и дистанционную диагностику оборудования.

«Строительство идет строго по графику, завершены фундаментные работы, выполняется монтаж основных металлоконструкций. В ближайший месяц начнется поставка силового оборудования. Подстанция «Развитие» станет самой современной и высокотехнологичной в Рязанской области. Ввод ее в эксплуатацию обеспечит принципиально новый уровень качества электроснабжения предприятий индустриального парка и станет мощным импульсом для увеличения инвестиционной привлекательности региона», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.