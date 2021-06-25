Рязанцев предупредили о грозе в ближайшие часы – но без дождя

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы на территории Рязанской области местами ожидаются грозы. При грозе возможны порывы ветра 12-17 м/с. О дожде не сообщается.

Региональное управление МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, ЛЭП и деревьями;

- ограничить время нахождения на улице.

Отметим, что метеорологическое явление, при котором гроза наблюдается без осадков или при минимальном их количестве, называется сухой грозой. Обычно она возникает при высокой температуре, когда дождь просто не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере.

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