Рязанский политех не пустит студентов на занятия без полной вакцинации от коронавируса

В рязанский вуз начнут допускать только студентов с прививками от коронавируса.

Рязанский политехнический институт с 1 сентября 2021 года будет пускать на занятия студентов - очников и заочников - только после полной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила администрация вуза.

«Студентов всех форм обучения допустят к посещению занятий на территорию вуза при прохождении вакцинации обоими компонентами двухкомпанентной вакцины или одним компонентом однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции. Либо у студента должно быть наличие противопоказаний, подтвержденных соответствующей справкой из медицинского учреждения», - говорится в сообщении.

Отметим, что ректором Рязанского института (филиала) Московского государственного политехнического университета является депутат Рязанской областной Думы от «ЕР» Игорь Мурог.

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