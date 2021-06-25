Стало известно, в чем обвиняют молодого рязанца, которого вели в наручниках.

25 июня сотрудники конвойной службы полиции сопровождали обвиняемого в серии краж в рамках следственных действий. Следователи будут проверять его показания на месте преступлений в различных частях города. Об этом «КП-Рязань» сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Ранее в социальных сетях появилась фотография с площади Театральной. На снимке видно, как средь бела дня молодой человек идет в наручниках в окружении полицейских с собакой. Соцсети изрядно посмеялись над ситуацией (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!