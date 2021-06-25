В Рязани сфотографировали пенсионера, латающего ямы на дорогах.

В Горроще сфотографировали пенсионера, который заделывает ямы на дороге. Все произошло на улице Гоголя.

«У автолюбителя-пенсионера закончилось терпение и надежда на выполнение своих прямых обязанностей рязанских специальных служб. Своими силами в жару +35 градусов он сам, как может, заделывает дорогу у дома №41 по улице Гоголя. Жалко и грустно. Сколько проблем у Рязани», - написала подписчица в паблике НРВК.

Подписчики не остались в стороне и бойко начали комментировать:

- Он, видимо, не знает, что есть статья за самоуправство. Сегодня сам дороги чинит, а завтра что? Выдвинет свою фигуру в депутаты?

- Так себе ремонт. Не по ГОСТу. Эти оковалки могут отлететь на другие машины или пешеходов...

Но в целом пенсионера поддерживает большинство рязанцев, попутно пиная городские службы.

Ранее в объектив рязанцев попал молодой человек в наручниках и в окружении полиции. Соцсети взбудоражились (читать подробнее).

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