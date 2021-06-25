Молодой рязанец в наручниках и с полицией взбудоражил соцсети. Фото: НРВК.

В районе площади Театральной прохожие сфотографировали, как полицейские вели молодого человека в наручниках. Снимок появилось в паблике НРВК.

«Ведут парня в наручниках по центру города, наряд полиции с собакой. Что он сделал-то? Репостнул что-то?» - отметил анонимный автор снимка.

Подписчики тут-же стали предлагать свои варианты случившегося:

«Может в разливуху заходил?»

«Не привился или без маски на остановке стоял»

«Значит что-то серьезное совершил. Ждем новостей».

Как отметили в рязанском УМВД, ничего необычного в данном поведении полиции нет, «обычное исполнение обязанностей в рамках действующего законодательства».

Позже стало известно, в чем обвиняют молодого человека (читать подробнее).

Ранее «КП-Рязань» опубликовала фотографии оперативников, которые искали в поезде у двоих молодых людей наркотики (читать подробнее).

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