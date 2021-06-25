Перед выборами в Госдуму в Рязани отработали защиту от нападения на избирательный участок.

23 июня силовики провели антитеррористические учения в Академии единоборств. Именно там по сценарию учения находился на избирательный участок.

Согласно вводной, в помещение вошел неизвестный человек, бросил на пол сумку и выбежал из здания. В помещении стал распространяться резкий специфический запах. Находившиеся поблизости люди почувствовали острое недомогание…

По сценарию учения на избирательный участок вошел человек, бросил на пол сумку и выбежал из здания. В помещении стал распространяться резкий специфический запах…

На место прибыли силовики, МЧС, скорой помощи. Они оцепили территорию, эвакуировали работников и посетителей. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь.

Вскоре на номер 112 поступил звонок с требованием закрытия избирательных участков и прекращения выборов под угрозой продолжения кардинальных мер воздействия.

На место съехались все силовики.

Благодаря специальным техническим мероприятиям силовики установили, что преступник скрывается на территории школы №70, где находится избирательный участок № 887. Там обнаружили автомобиль с фиктивными номерами. Двух человек, находящихся в машине, задержали.

В помещении стал распространяться резкий специфический запах…

Как отметили в пресс-службе УФСБ России по Рязанской области, во время учений «прорабатывались вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения выборов депутатов Госдумы».

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