В Сасове рязанец зарезал сожителя своей матери

В Сасове вынесли приговор 36-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Сасовского МСО и суд установили, что 2 января 2021 года пьяный мужчина во время бытового конфликта ударил ножом в шею сожителя своей матери. От полученной раны тот скончался на месте происшествия.

На следствии обвиняемый признал вину в полном объеме.

По приговору суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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